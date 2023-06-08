Российским военным в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса удалось одним ударом беспилотника-камикадзе «Ланцет» парализовать уникальную систему ПВО украинской армии, которой является батарея ЗРК IRIS-T немецкого производства. Об этом рассказали обозреватели издания EurAsian Times.
Барражирующий боеприпас уничтожил немецкую многофункциональную радиолокационную станцию TRML-4D, которая была получена киевским режимом со складов бундесвера, сказано в статье, ее пересказ предоставлен «ПолитРоссией».
«Поскольку радиус действия боеприпаса Ланцет, как известно, составляет где-то между 40 и 70 километрами, радар TRML-4D предположительно был расположен около линии фронта», – пояснили авторы EurAsian Times.
Они отметили, что без радара пусковые установки зенитно-ракетного комплекса IRIS-T лишены боеспособности, а доставка нового электронного оборудования из ФРГ потребует значительного времени.