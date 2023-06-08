«Новый виток эскалации»: Корнилов намекнул, почему прорыв Каховской ГЭС – не случайность

Эксперт также обратил внимание, что взрыв произошел через несколько часов после завершения встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Данное совпадение едва ли можно назвать случайным, уверен Корнилов.