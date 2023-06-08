«Новый виток эскалации»: Корнилов намекнул, почему прорыв Каховской ГЭС – не случайность

Великобритания уже напрямую обвиняет Россию в подрыве Каховской ГЭС. Такой вывод сделал политолог Владимир Корнилов.
По его словам, недавнее заявление британского премьер-министра Риши Сунака о начале расследования инцидента является типичной стратегией для Лондона.
«То есть, они уже все расследовали, и сейчас будут делать вид, что еще что-то расследуют. Так было и в случае со Скрипалями. <…> Теперь вот также происходит и с “Северными потоками”, и, да, действительно, Британия будет вести себя точно также с подрывом Каховской ГЭС», — пояснил он.
Эксперт также обратил внимание, что взрыв произошел через несколько часов после завершения встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Данное совпадение едва ли можно назвать случайным, уверен Корнилов.
«Безусловно, это новый виток эскалации конфликта на Украине. С этим согласны абсолютно все комментаторы, деятели, страны, включая и Россию, и Украину», — резюмировал политолог.
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