Правительство Великобритании «не в силах» выполнить данные ранее обещания из-за конфликта на Украине и пандемии COVID-19. С таким неоднозначным заявлением выступил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.
Глава британского кабмина имел в виду торговое соглашение с американским руководством. Официальный Лондон еще несколько лет назад заверял, что обязательно заключит сделку с Вашингтоном.
Озвучив две главные причины нарушения обещаний, Сунак настоятельно попросил обратить внимание на актуальную «макроэкономическую обстановку», информирует Sky News. По его мнению, в настоящее время нужно сосредоточиться на чем-то важном для британцев.
Ранее секретарь СБ РФ Николай Патрушев дал понять, что США и Британия должны ответить за разрушение ГЭС вблизи Новой Каховки. Такое заявление он сделал на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Вольфовичем.