Пресс-служба Пригожина предположила, что письмо от губернатора Гладкова с просьбой о помощи ЧВК «Вагнер» может быть фейком

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прокомментировала появление в Сети обращения якобы губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Там предположили, что письмо может быть фейком.
Ранее появилась информация, что губернатор Гладков обратился к Евгению Пригожину с просьбой направить подразделения ЧВК «Вагнер» для восстановления контроля в регионе «над всеми захваченными пунктами». В письме указывалось, что регион в данный момент не получает значимой помощи. Как отметили в пресс-службе компании «Конкорд», о данном обращении нет никакой информации.
«Пресс-служба Евгения Пригожина подтверждает, что письмо от губернатора Белгородской области Гладкова В.В. с призывом "навести порядок в регионе" не получала. Вероятнее всего, оно является фейком», — уточняется в сообщении.
Ранее Евгений Пригожин отреагировал на информацию, растиражированную некоторыми Telegram-каналами и СМИ о его намерении баллотироваться в губернаторы Белгородской области. Он официально заявил об отсутствии планов по выдвижению своей кандидатуры на пост главы региона.