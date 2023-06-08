Пресс-служба Пригожина предположила, что письмо от губернатора Гладкова с просьбой о помощи ЧВК «Вагнер» может быть фейком

Ранее появилась информация, что губернатор Гладков обратился к Евгению Пригожину с просьбой направить подразделения ЧВК «Вагнер» для восстановления контроля в регионе «над всеми захваченными пунктами». В письме указывалось, что регион в данный момент не получает значимой помощи. Как отметили в пресс-службе компании «Конкорд», о данном обращении нет никакой информации.