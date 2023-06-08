Росгвардейцы задержали около 42 тысяч правонарушителей за первые шесть месяцев 2023 года

В Росгвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности. Сотрудники ведомства задержали около 42 тысяч правонарушителей за первые шесть месяцев текущего года, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Начальник Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации, заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Юрий Яшин выразил благодарность всем, кто обеспечивал общественную безопасность в стране.
По его словам, было задержано около 42 тысяч правонарушителей и более трех тысяч подозреваемых. Авиация Центрального округа выполнила более 800 полетов. Сто из них были осуществлены в рамках специальной военной операции, отметил Яшин.