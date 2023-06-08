Эксперт Матвийчук назвал возможные сроки ввода польских войск на территорию Украины

Стартующие 12 июня масштабные учения сил НАТО Air Defender-2023 могут стать отправной точкой для ввода военного контингента ВС Польши и стран Балтии на Украину. Об этом в интервью «МК» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, в учениях Альянса примут участие порядка трехсот военных самолетов, которые будут совершать полеты вдоль российской границы. В ответ на эти действия России придется задействовать свои противовоздушные силы, отметил эксперт.
«В этот период и возможен переход войск “вне НАТО” — Польши и стран Балтии — на Украину для выполнения боевых задач по поддержке ВСУ», — сказал Матвийчук.
Однако принятие этого решения будет зависеть от успешности контрнаступления ВСУ. Если российские военные разгромят украинскую группировку, то никакого вторжения плоских войск на территорию Украины не будет, отметил эксперт.