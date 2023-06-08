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Эксперт Матвийчук назвал возможные сроки ввода польских войск на территорию Украины

Армия
Эксперт Матвийчук назвал возможные сроки ввода польских войск на территорию Украины

Стартующие 12 июня масштабные учения сил НАТО Air Defender-2023 могут стать отправной точкой для ввода военного контингента ВС Польши и стран Балтии на Украину. Об этом в интервью «МК» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, в учениях Альянса примут участие порядка трехсот военных самолетов, которые будут совершать полеты вдоль российской границы. В ответ на эти действия России придется задействовать свои противовоздушные силы, отметил эксперт.

«В этот период и возможен переход войск “вне НАТО” — Польши и стран Балтии — на Украину для выполнения боевых задач по поддержке ВСУ», — сказал Матвийчук.

Однако принятие этого решения будет зависеть от успешности контрнаступления ВСУ. Если российские военные разгромят украинскую группировку, то никакого вторжения плоских войск на территорию Украины не будет, отметил эксперт.

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