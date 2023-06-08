Телеведущий Норкин рассердился из-за требований к России по зерновой сделке 

Требования, предъявляемые России по продуктовому соглашению, взбесили ведущего программы «Место встречи» Андрея Норкина. Это произошло прямо в эфире НТВ.
Журналист начал разговор о зерновой сделке, комментируя последствия подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Политолог Виктор Олевич в свою очередь обратил внимание на непонимание большинством российских граждан выгоды данного договора для государства. Помимо этого, соглашение имеет большое значение для Пекина и Анкары.
Норкина разозлил тот факт, что из всех участников этой сделки лишь Москве ставят условия. Украина при этом лишена какого-либо давления по этому поводу.
«Только получается, что Китай и Турция, заинтересованные в зерновой сделке, требуют исполнения условий этой сделки только от нас! Потому что та же самая Украина, являющаяся стороной этой зерновой сделки, ничего не делает!» — воскликнул взбешенный Норкин.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин признался, что страна не видит перспектив для пролонгирования продуктового соглашения. Несмотря на это, Москва и дальше ведет консультации с представителями ООН.