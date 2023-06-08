«Придется несладко». Политолог Дудаков назвал последствия для США после победы Трампа

Среди последствий, которые допускают в Конгрессе, — обещание республиканцев прекратить финансирование Минюста США и ФБР за попытки посадить Трампа в тюрьму, а также предложение оставить генпрокурора Меррика Гарланда без зарплаты в ответ на «политизацию правосудия и нападки» на оппонентов действующей администрации.