«Придется несладко». Политолог Дудаков назвал последствия для США после победы Трампа

В Республиканской партии США недовольны, что действующему президенту США Джозефу Байдену «все сходит с рук», в то время как в отношении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа за аналогичное правонарушение — незаконное хранение секретных документов — продолжается расследование.
На этом фоне конгрессмены-республиканцы грозят нынешней администрации «последствиями» в случае победы Трампа на выборах в 2024 году. В настоящий же момент федеральная прокуратура США направила политику письменное уведомление, которое, по мнению экспертов Politico, стало четким сигналом к последующему предъявлению обвинений
Политолог-американист Малек Дудаков заметил, что в аналогичной ситуации с Байденом американские правоохранители не торопятся делать поспешных выводов.
«В начале года у него [Байдена — прим. ред.] тоже обнаружились конфиденциальные документы, хранившиеся с 2016 года. Для расследования этого скандала также был назначен спецпрокурор, но дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки», — заметил Дудаков в Telegram.
Среди последствий, которые допускают в Конгрессе, — обещание республиканцев прекратить финансирование Минюста США и ФБР за попытки посадить Трампа в тюрьму, а также предложение оставить генпрокурора Меррика Гарланда без зарплаты в ответ на «политизацию правосудия и нападки» на оппонентов действующей администрации.
Американист добавил, что также появилось предложение «расколоть» ФБР после выборов на несколько небольших агентств с ограниченными полномочиями в качестве ответной меры на бездействие в деле о коррупции семейства Байденов и создания препятствий Трампу.
«Борьба в президентской гонке будет только усиливаться — ведь теперь на них может решаться судьба главных оплотов вашингтонского дипстейта, кому в случае победы Трампа придется очень несладко», — констатировал Дудаков.
Ранее главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров оценил шансы Джозефа Байдена на выборах 2024 года, а также объяснил, кто стоит за выдвижением 80-летнего политика на второй срок. Подробности — в нашей статье.