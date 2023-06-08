Читатели Exxpress считают, что контрнаступление ВСУ обходится Киеву большими потерями

Другие пользователи подчеркнули, что украинская армия еще не успела пройти и 10 километров, как столкнулась с большими потерями. Читатели также напомнили, что контрнаступление представляет собой превосходство в численности войск, а киевский режим похвастаться этим не может. По их мнению, ВСУ своими решениями фактически загнали себя в ловушку.