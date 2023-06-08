Читатели австрийского издания Exxpress усомнились в успехе начавшегося наступления ВСУ. Они отметили, что Киев испытывает серьезные потери в личном составе своей армии.
«На Западе царит паника, что о бесчисленных погибших украинской армии станет известно, потому что тогда энтузиазм русофобов быстро сойдет на нет», — написал один из комментаторов.
Другие пользователи подчеркнули, что украинская армия еще не успела пройти и 10 километров, как столкнулась с большими потерями. Читатели также напомнили, что контрнаступление представляет собой превосходство в численности войск, а киевский режим похвастаться этим не может. По их мнению, ВСУ своими решениями фактически загнали себя в ловушку.