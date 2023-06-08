Депутат Власов призвал СК проверить блогера Столярова на предмет оспаривания территориальной целостности России

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с призывом проверить деятельность блогера Алексея Столярова на платформе YouTube.
По словам Власова, блогер Алексей Столяров мог распространять изображения карты, которая оспаривает территориальную целостность России, что вызывает серьезную обеспокоенность.
«Настоятельно прошу вас незамедлительно принять все необходимые меры, проведя детальную проверку вышеупомянутой информации на предмет возможного состава преступления в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и наличия экстремистских действий», — говорится в обращении.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже давал комментарии по поводу скандалов, связанных с фитнес-блогером Алексеем Столяровым. В частности, муж дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу многократно ставил «лайки» под проукраинскими публикациями.