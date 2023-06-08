Депутат Власов призвал СК проверить блогера Столярова на предмет оспаривания территориальной целостности России

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже давал комментарии по поводу скандалов, связанных с фитнес-блогером Алексеем Столяровым. В частности, муж дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу многократно ставил «лайки» под проукраинскими публикациями.