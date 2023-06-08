«Стыдится своего английского». Литва боится срыва саммита НАТО из-за министра обороны

Литовские депутаты пожаловались премьер-министру республики Ингриде Шимоните на «ужасный английский» министра обороны Арвидаса Анушаускаса. Народные избранники опасаются, что глава ведомства сорвет предстоящий саммит НАТО плохим уровнем владения иностранного языка.
Как сообщает Sputnik Литва, подобные обвинения в адрес Анушаускаса прозвучали не впервые. Депутат Сейма Агне Ширинскине в очередной раз «вступила в битву» за чистоту английского языка и с соответствующим вопросом решила обратиться к главе кабмина, но не получила ожидаемой поддержки.
«Как правильная католичка вы должны придерживаться позиции, что неприлично оскорблять других людей, особенно их физические характеристики, даже если вы сами в совершенстве владеете английским языком», — парировала в ответ Шимоните.
Тем временем Анушаускас в свое оправдание объяснил, что когда на его произношение обратила внимание коллега, он попросту не выспался и устал. Чуть меньше месяца назад Ширинскене назвала акцент министра обороны ужасным, отметив, что фраза «в прошлом месяце» (last month — англ.) превратилась в «последний рот» (last mouth — англ.).
Критика Ширинскене в адрес Анушаускаса последовала после его выступления на конференции Атлантического совета в Вашингтоне. Министр обороны читал речь с листка, допуская ошибки в произношении слов.
«Теперь я понимаю, почему в Минобороны уже несколько лет ходят легенды, как министр пытается сбежать с частных встреч, ужинов и так далее с министрами других стран. Он стыдится своего английского», — написала Ширинскене в соцсетях.
На этом фоне Ширинскене решила, что именно из-за недостаточного уровня английского языка у министра обороны до сих пор отсутствует договоренность по поводу размещения немецкой бригады в Литве. По ее мнению, есть более достойные кандидаты в министры, которые правильно произносят слова.
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