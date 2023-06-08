«Стыдится своего английского». Литва боится срыва саммита НАТО из-за министра обороны

На этом фоне Ширинскене решила, что именно из-за недостаточного уровня английского языка у министра обороны до сих пор отсутствует договоренность по поводу размещения немецкой бригады в Литве. По ее мнению, есть более достойные кандидаты в министры, которые правильно произносят слова.