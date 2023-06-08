«Полный ступор»: Подоляка поведал о реакции украинцев на первые результаты контрнаступления

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что неудачное наступление украинской армии может привести к потере территорий. По его мнению, такой расклад даст возможность российской армии беспрепятственно форсировать Днепр и успешно дойти до Одессы.