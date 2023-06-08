«Полный ступор»: Подоляка поведал о реакции украинцев на первые результаты контрнаступления

Украинское информационное пространство никак не отреагировало на первые результаты контрнаступления ВСУ. На это обратил внимание военный обозреватель Юрий Подоляка.
По его словам, СМИ на Украине проигнорировали многочисленные видеоподтверждения подбитой техники украинской армии.
«Ну, просто абсолютный игнор. В информационном пространстве Украины никакого "контрнаступу" нет», — заметил Подоляка.
Аналитик считает, что такая реакция является лучшим доказательством полного шока со стороны Киева.
«Реально, это уникальный за последние полтора года случай, когда их армия уже трое суток пытается наступать и это не сопровождается абсолютно никакой информационной поддержкой», — резюмировал он.
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что неудачное наступление украинской армии может привести к потере территорий. По его мнению, такой расклад даст возможность российской армии беспрепятственно форсировать Днепр и успешно дойти до Одессы.