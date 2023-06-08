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Песков раскрыл подробности разговора Путина и Сальдо по ситуации вокруг Каховской ГЭС

Политика
Песков раскрыл подробности разговора Путина и Сальдо по ситуации вокруг Каховской ГЭС

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо по ситуации на Каховской ГЭС, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин поручил руководителю региона проанализировать потребности, которые возникают у жителей области на фоне подрыва станции.

«Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что Путин указал на причастность киевского режима к подрыву дамбы Каховской ГЭС.

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