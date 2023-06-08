Песков раскрыл подробности разговора Путина и Сальдо по ситуации вокруг Каховской ГЭС

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо по ситуации на Каховской ГЭС, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, Путин поручил руководителю региона проанализировать потребности, которые возникают у жителей области на фоне подрыва станции.
«Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что Путин указал на причастность киевского режима к подрыву дамбы Каховской ГЭС.