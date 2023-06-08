МИД России пообещал ответить на высылку сотрудников посольства из Румынии

Официальная Москва даст ответ на решение Бухареста по высылке более 50 сотрудников посольства России. Соответствующее заявление сделали в российском МИД.
Ранее внешнеполитическое ведомство Румынии выступило за сокращение численности посольства РФ в течение месяца. Дипломаты проинформировали об этом посла в республике Валерия Кузьмина.
«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — подчеркнули представители российского дипведомства, общаясь с корреспондентами РИА Новости.
Ранее румынский президент Клаус Йоханнис заверил, что страна якобы не будет вмешиваться, если в Молдавии возникнет конфликт. Политик напомнил, что Румыния является членом блока НАТО.