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МИД России пообещал ответить на высылку сотрудников посольства из Румынии

Политика
МИД России пообещал ответить на высылку сотрудников посольства из Румынии

Официальная Москва даст ответ на решение Бухареста по высылке более 50 сотрудников посольства России. Соответствующее заявление сделали в российском МИД.

Ранее внешнеполитическое ведомство Румынии выступило за сокращение численности посольства РФ в течение месяца. Дипломаты проинформировали об этом посла в республике Валерия Кузьмина.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — подчеркнули представители российского дипведомства, общаясь с корреспондентами РИА Новости.

Ранее румынский президент Клаус Йоханнис заверил, что страна якобы не будет вмешиваться, если в Молдавии возникнет конфликт. Политик напомнил, что Румыния является членом блока НАТО.

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