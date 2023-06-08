Голосование на выборах мэра Москвы будет идти три дня

Ранее стало известно, что единым днем голосования в России в 2023 году станет 10 сентября. Именно в этот день стартуют выборы мэра Москвы. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает работу действующего главы столицы Сергея Собянина. Очевидно, что он поддержит политика, добавил пресс-секретарь лидера.