Казахстанца, назвавшего Уральск «исконно российским городом», осудили на пять лет

В Казахстане суд приговорил жителя Уральска к пяти годам лишения свободы за «сепаратистские высказывания». Мужчина заявил, что его город является «исконно российским», и назвал казахоязычных граждан «мамбетами». Об этом сообщает газета «Уральская неделя».
Как пишет издание, Дениса Рудных признали виновным по двум статьям УК Республики Казахстан — о разжигании розни и сепаратисткой деятельности. Поводом для начала разбирательств стала его откровенная беседа с блогером Паном Василь в чат-рулетке, которая состоялась в феврале этого года.
Василь задал собеседнику провокационный вопрос о том, кого он поддержит в случае, если РФ «нападет» на Казахстан. В ответ Рудных заявил, что встанет на сторону россиян, аналогичную позицию высказала и его подруга, которая также присутствовала при разговоре. Уже через два дня мужчину и женщину задержала полиция по подозрению в разжигании розни.
Позднее Рудных публично принес свои извинения казахстанцам и признался, что на момент беседы находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Против казахов я ничего не имею, просто люди могут не так понять. Целостность территории Казахстана… с ней я полностью согласен, это исконно казахские земли, прошу меня простить и не повторять моих ошибок», — раскаялся житель Уральска.
Теперь Рудных и его подруге по несчастью грозит по пять лет лишения свободы в колонии средней безопасности. При этом приговор Уральского городского суда еще не вступил в силу и может быть обжалован.