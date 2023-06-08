Казахстанца, назвавшего Уральск «исконно российским городом», осудили на пять лет

Василь задал собеседнику провокационный вопрос о том, кого он поддержит в случае, если РФ «нападет» на Казахстан. В ответ Рудных заявил, что встанет на сторону россиян, аналогичную позицию высказала и его подруга, которая также присутствовала при разговоре. Уже через два дня мужчину и женщину задержала полиция по подозрению в разжигании розни.