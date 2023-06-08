Bloomberg: Европа готовится к «неопределенной» зиме после отказа от российского газа

Европа все еще может приблизиться к достижению цели по заполнению газовых хранилищ, заметила директор по глобальным газовым исследованиям Wood Mackenzie Ltd Катерина Филиппенко. Это возможно за счет увеличения потоков из Северной Африки, но в то же время любые перебои с поставками или аномальные холода поставят задуманное под угрозу, добавила она.