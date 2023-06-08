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Bloomberg: Европа готовится к «неопределенной» зиме после отказа от российского газа

Европа и США
Bloomberg: Европа готовится к «неопределенной» зиме после отказа от российского газа

Энергетический рынок Европы будет нестабилен до 2026 года. Хотя Старому Свету удалось преодолеть краткосрочные риски, например, пережить зиму благодаря относительно мягким погодным условиям и даже подготовиться к следующему сезону, в ближайшие годы могут возникнуть новые проблемы, пишет Bloomberg.

«Ближайшие годы будут более неопределенными, поскольку регион приспосабливается к новой реальности при скудной помощи бывшего крупнейшего поставщика — России», — отмечают авторы статьи.

Уточняется, что после отказа от российского голубого топлива Европе удалось нарастить запасы энергоресурса, в том числе за счет притоков сжиженного природного газа (СПГ). При этом директор консалтинговой компании Inspired Energy Ник Кэмпбелл опасается, что предстоящая зима может оказаться аномально-холодной, и остатки в хранилищах иссякнут уже к следующему лету.

«Зима следующего года кажется более рискованной, слишком рано извлекать выгоду из дополнительных поставок СПГ из США, запланированных на начало 2026 года. И погода не может оставаться мягкой вечно», — констатировал Кэмпбелл.
Bloomberg: Европа готовится к «неопределенной» зиме после отказа от российского газа

Европа все еще может приблизиться к достижению цели по заполнению газовых хранилищ, заметила директор по глобальным газовым исследованиям Wood Mackenzie Ltd Катерина Филиппенко. Это возможно за счет увеличения потоков из Северной Африки, но в то же время любые перебои с поставками или аномальные холода поставят задуманное под угрозу, добавила она.

Кроме того, европейские покупатели по-прежнему остаются уязвимы к скачкам стоимости газа. Более высокие цены будут препятствовать попыткам Европы бороться с инфляцией. В прошлом году рост затрат привел к сокращению промышленной активности и снижению спроса на топливо, который, возможно, никогда не вернется, считают авторы материала.

Приток СПГ в Европу достиг исторического максимума в мае. Согласно статистике Gas Infrastructure Europe (GIE), за прошлый месяц в газотранспортную сеть из терминалов по приему сжиженного газа было отправлено свыше 12 млрд кубометров. Прошлый рекорд зафиксирован в апреле, когда объем поставок составил 12,073 млрд кубометров.

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