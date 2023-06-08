Нью-Йорк занял первое место в мире по уровню загрязнения воздуха

Нью-Йорк стал лидером рейтинга городов с самым грязным воздухом в мире, согласно данным международного сайта IQAir.
Американский мегаполис обогнал столицу Бангладеш Дакку и Тель-Авив на фоне лесных пожаров в Канаде. Индекс качества воздуха днем 8 июня достиг 185, что означает «вредно». Из-за распространения огня Нью-Йорк, Вашингтон и их окрестности оказались окутаны желтовато-серой дымкой.
Лесные пожары бушуют в Канаде уже несколько недель. Так, на 6 июня насчитывалось свыше 400 очагов возгорания, более 200 из них не удается контролировать. К ликвидации огня привлекались войска, власти объявили сбор средств для помощи пострадавшим.