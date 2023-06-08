Нью-Йорк занял первое место в мире по уровню загрязнения воздуха

Лесные пожары бушуют в Канаде уже несколько недель. Так, на 6 июня насчитывалось свыше 400 очагов возгорания, более 200 из них не удается контролировать. К ликвидации огня привлекались войска, власти объявили сбор средств для помощи пострадавшим.