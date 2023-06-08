Закономерный исход: Шахназаров поведал о печальной участи бежавшего в Латвию Назарова

Актер Дмитрий Назаров, сбежавший из России, не смог выступить в ряде латвийских городов из-за нежелания местных жителей. Такой вывод сделал публицист Михаил Шахназаров.
По его словам, уровень жизни в Латвии довольно низкий, и из-за этого жители вынуждены сконцентрироваться на зарабатывании денег, чтобы иметь средства к существованию.
«Там хотят даже сократить время работы супермаркетов – цены на продукты взлетели до невозможности, а у людей просто нет денег на пропитание. А ходить смотреть на двух нетрезвых фриков, которые читают со сцены стихи сомнительного содержания – тем более», — сказал он.
Шахназаров добавил, что среди коллег Назаров имел сомнительную репутацию. Завышенная самооценка и склонность к ругани серьезно мешала выполнению профессиональных обязанностей.
«Не могу назвать имя актера, достаточно известного, знакомого – он сказал, что с этим работать на одной площадке было невозможно – у него мания величия, он себя действительно считает величайшим. Говорит, что он склочный до невозможности», — уточнил публицист.
Обозреватель считает, что провал гастролей в Латвии серьезно ударит по самолюбию Дмитрия Назарова.
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