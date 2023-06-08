Медведев пригрозил Европе гиперзвуковыми ударами после слов Расмуссена о НАТО и Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил странам Европы гиперзвуковыми ударами после того, как бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил отправку войск Альянса на Украину.
Бывший руководитель западного военного блока до этого в беседе с Guardian сказал, что некоторые страны НАТО могут отправить своих бойцов на Украину, если Киев не получит приглашение в Альянс.
«Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет», — написал Медведев в Telegram-канале.
Дипломатические источники Politico ранее сообщили, что страны НАТО не готовы предоставить Украине гарантии безопасности.