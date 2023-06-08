«Это начало контрнаступления»: Пригожин прокомментировал атаки ВСУ в Запорожской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что боевые действия в Запорожской области являются началом контрнаступления ВСУ, которое будет продолжаться.
Создатель «оркестра» также отметил храбрость российских солдат, выдержавших двухдневный натиск украинских войск.
«Я считаю, что эта первая волна двухдневная — это начало контрнаступления, безусловно, оно будет продолжаться», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен обратил внимание, что российские бойцы дают отпор противнику несмотря на многочисленные трудности, среди которых отсутствие управления войсками, боеприпасов и перебои со снабжением.
По словам Пригожина, в результате контрнаступления ВСУ русские бойцы продемонстрировали, что всегда остаются достойными и храбрыми солдатами.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что события, которые сейчас происходят на Украине, можно считать началом контрнаступления украинских войск.