Исполком МОК требует не возвращать признание Международной федерации бокса

Члены исполнительного комитета МОК рекомендовали отозвать признание IBA, возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым. Соответствующая информация была опубликована в заявлении, размещенном на официальном сайте комитета. В МОК выразили недовольство тем, IBA не выполняет условия, установленные для восстановления членства в 2021 году.