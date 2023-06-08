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Исполком МОК требует не возвращать признание Международной федерации бокса

Спорт
Исполком МОК требует не возвращать признание Международной федерации бокса

Международную ассоциацию бокса (IBA) хотят лишить признания Международного олимпийского комитета (МОК).

Члены исполнительного комитета МОК рекомендовали отозвать признание IBA, возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым. Соответствующая информация была опубликована в заявлении, размещенном на официальном сайте комитета. В МОК выразили недовольство тем, IBA не выполняет условия, установленные для восстановления членства в 2021 году.

При этом исполком не хочет исключать бокс из программы парижской Олимпиады. Окончательное решение на этот счет будет принято 22 июня.

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