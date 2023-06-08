Киевский режим может потерять новые территории при продолжении наступательных действий ВСУ на позиции ВС РФ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Вопрос стоит не в том, что будет после так называемого контрнаступления, а в том, что останется от Украины после него», — подчеркнул эксперт.
По его словам, в случае продвижения российская армия беспрепятственно пройдет по участкам, которые находятся восточнее Днепра. Макгрегор убежден, что они смогут успешно дойти до Одессы.
Аналитик добавил, что командование ВСУ предприняло несколько попыток прорвать оборону противника. Однако все они обернулись для Киева серьезным провалом.