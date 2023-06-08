Президент Казахстана Токаев призвал к реформам в СБ ООН

ООН на сегодняшний день является единственной авторитетной глобальной организацией, но ее Совет Безопасности нуждается в капитальном реформировании. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании международного форума «Астана».
По мнению казахского лидера, Совбез ООН должен быть изменен таким образом, чтобы там голоса средних стран звучали более весомо и были услышаны. Сейчас, по его словам, фактически происходит подрыв мирового порядка, который был построен с момента создания ООН, передает издание EurAsia Daily.
Токаев отметил, что экономические и геополитические факторы постепенно подрывают фундамент, на котором основывался глобальный мир в последние десятилетия. Президент Казахстана подчеркнул, что добиться успеха в решении нынешних вызовов будет невозможно без всеобъемлющего реформирования Совбеза ООН.