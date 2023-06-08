ФАС возбудила дела в отношении компаний «Евраз» и ОМК

Представители ФАС указали, что вышеуказанные организации могли нарушить пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Специалисты добавили, что анализ показателей хозяйственной деятельности предполагаемых злоумышленников выявил, что фигуранты дела тогда превысили сумму необходимых расходов, а также прибыли для производства и реализации.