ФАС возбудила дела в отношении компаний «Евраз» и ОМК

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении компаний «Евраз» и Объединенной металлургической компании (ОМК), производящих железнодорожные колеса. Последних обвиняют в необоснованном завышении тарифов на свою продукцию в третьем квартале прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.
Представители ФАС указали, что вышеуказанные организации могли нарушить пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Специалисты добавили, что анализ показателей хозяйственной деятельности предполагаемых злоумышленников выявил, что фигуранты дела тогда превысили сумму необходимых расходов, а также прибыли для производства и реализации.
Федеральная антимонопольная служба ранее вынесла штраф торговой сети «Пятерочка», а также рекламодателю ООО «Агроторг» за недостоверное освещение акции «Пенсионерам скидки». Сумма взыскания составила 300 тыс. рублей.