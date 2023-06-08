Украина выходит из-под контроля: Запад начинает понимать, что Киев отбился от рук

Он напомнил, что не так давно западные СМИ, включая американские, выпустили материалы, посвященные разрушению Каховской ГЭС. В них говорилось, что еще в декабре 2022 года украинские генералы заявляли об уничтожении в этом районе мостов через Днепр. Тогда же ВСУ рассматривали возможность атаки на станцию, но решили этого не делать.