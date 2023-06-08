Украина выходит из-под контроля: Запад начинает понимать, что Киев отбился от рук

Запад перестал контролировать Украину и начал постепенно осознавать, что создал нацистское государство. Такой вывод сделал политический обозреватель Игорь Виттель.
Он напомнил, что не так давно западные СМИ, включая американские, выпустили материалы, посвященные разрушению Каховской ГЭС. В них говорилось, что еще в декабре 2022 года украинские генералы заявляли об уничтожении в этом районе мостов через Днепр. Тогда же ВСУ рассматривали возможность атаки на станцию, но решили этого не делать.
«Вообще интонация меняется в сторону того, что именно украинцы это сделали. Прямых обвинений там нет, но сказано, что они планировали сделать», — заметил обозреватель.
Виттель уверен, что западные страны начинают понимать, что имеют дело с неконтролируемыми нацистами, которых необходимо ликвидировать. В такой обстановке, уточнил журналист, России не выгодно вести с ними переговоры: Запад попытается утихомирить Украину, а последняя воспользуется этим и перейдет к масштабным террористическим атакам.
«А бешеных собак, вообще, пристреливают. Но поскольку я имею в виду не столько Украину, сколько украинскую элитку, и верю, что мы еще будем с нормальной частью народа, а не с бешеными собаками. А бешеных собак — да, пристреливают», — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что погибли два человека, включая беременную женщину.