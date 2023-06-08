Встреча без галстуков. Кожемяко послали сигнал из Кремля за напутствие помилованной Сапеге

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу, которую весной прошлого года приговорили к шести годам тюремного заключения, признав виновной сразу по двум статьям — о разжигании вражды и розни, а также незаконном сборе данных о частной жизни.
Днем 7 июня теперь уже экс-заключенную освободили из колонии в Гомеле и передали делегации Приморского края, которую возглавил лично губернатор региона Олег Кожемяко. Управленец оказал Сапеге теплый, почти что отеческий прием, и дал ей философское напутствие: он отметил, что у девушки впереди целая жизнь, и посоветовал провести ее рядом с семьей, не совершая больше прежних ошибок.
Однако некоторые российские журналисты и политологи посчитали неуместным столь заботливое отношение к бывшей осужденной: так, в частности, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила недоумение, почему Сапега, которая фактически пыталась устроить революцию в Белоруссии, была удостоена «такой чести».
Другие же эксперты считают, что ответ на этот вопрос находится на поверхности — в сентябре в Приморье должны состояться губернаторские выборы, поэтому не исключено, что «эффектный ход» поможет Кожемяко успешно переизбираться на новый срок.
«Сделка с совестью»
«Ну, что скажете?» — именно так приморский губернатор поприветствовал помилованную Софью Сапегу, которая вышла к нему прямиком из здания тюрьмы. На лице девушки читалось неприкрытое волнение и даже смущение, что, вероятно, объяснялось немалым количеством камер, стремившихся запечатлеть доверительное рукопожатие девушки с главой региона.
Кожемяко акцентировал, что президент Белоруссии помиловал уроженку Приморья после его личной просьбы, которую он передал от родителей осужденной и министра физической культуры и спорта краевого правительства Жана Кузнецова. Вероятно, управленец хотел, чтобы о его далеко не последней роли в освобождении девушки узнала не столько сама Сапега, сколько обступившие их труженики пера.
— Президент республики Беларусь вчера подписал указ о твоем помиловании, поэтому сегодня ты — уже свободный человек. Надеюсь, что ты сделала выводы из своей, как говорится, молодости и впредь уже таких ошибок совершать не будешь. Да? — коротко поинтересовался чиновник.
— Да, конечно, спасибо вам большое.
— Это не мне, это уже президенту республики [надо — прим. ред.] сказать.
— Да, спасибо большое Александру Григорьевичу хотя бы за возможность снова видеть свою семью. И вернуться домой.
— Вернуться домой… — эхом повторил Кожемяко и пустился в напутственные размышления. — Сейчас главное быть рядом с семьей, отцом, он тебя тоже ждет. Впереди целая жизнь, осознанная, нормальная, в кругу семьи. Нужно думать о будущем, своей семье, работе.
Позднее Кожемяко написал в Telegram-канале, что Сапега получила «уникальный шанс начать жить заново». По его словам, решение о снисхождении к 25-летней девушке Лукашенко принял сразу после их встречи. Губернатор выразил уверенность в том, что экс-заключенная, которая уже вылетела вместе с приморской делегацией в Москву, сделает выводы «из этой истории».
И поразмышлять ей действительно есть над чем. «История», по которой, как считают некоторые политологи, можно уже снимать целый сериал, произошла два года назад. 23 мая 2021-го в Белоруссии принудительно посадили гражданский самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс.
На его борту находился белорусский оппозиционный активист, бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его «боевая» подруга — россиянка Софья Сапега. В 2020 году возглавляемый Протасевичем ресурс широко освещал протесты в Белоруссии, начавшиеся после президентских выборов в республике.
Пару сняли с рейса и взяли под стражу прямо в минском аэропорту. На родине Протасевича приговорили к восьми годам колонии, а Сапегу — к шести, но экс-главред NEXTA получил помилование от Лукашенко раньше — 16 мая 2023 года, поскольку после задержания начал активно сотрудничать со следствием.
В своих показаниях он, к примеру, обвинил сотрудников штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в минировании самолета, а своих коллег по цеху без стеснения называл «заговорщиками» и утверждал, что они поставили перед собой цель силового захвата власти.
По мнению политолога Георгия Бовта, для Протасевича это была не просто сделка с правосудием, но и сделка «с собственной совестью», которая, судя по всему, далась ему легче всего.
«Он не только раскаялся и покаялся, но и сдал свою бывшую возлюбленную по полной программе. Потому что только на основе его показаний на Сапегу как чуть ли на главную ведущую зловредного телеграм-канала, ее и посадили. Причем оный подонок, бывший либерал и борец с режимом успел как-то еще и жениться на какой-то другой женщине. После чего несчастная Сапега осталась досиживать в Белоруссии одна», — пишет эксперт.
На этом фоне многие журналисты и общественники неоднократно обращались в МИД и другие уполномоченные органы РФ с просьбой вызволить российскую гражданку. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ заверяла, что дипломаты «отслеживают ситуацию». И уже в апреле 2023-го Минск запустил процедуру передачи девушки в Россию и одобрил ее экстрадицию.
Теперь Сапега, которая провела за решеткой целых два года, прекрасно понимает, что ей действительно очень повезло — в беседе с журналистами девушка призналась, что внезапное помилование стало подарком не только для нее одной, но и для всей ее семьи.
«Это акт милосердия. И хорошо. Но это и политический акт. <…> Сигнал понятный — раскаявшихся врагов милуем. Не раскаявшиеся будут сидеть долго и неинтересно», — раскрыл смыслы произошедшего политолог Николай Стариков.
Личный пиар или забота
И все же российских экспертов в большей степени волнует вопрос о том, почему встретить Сапегу из гомельской колонии поручили делегации во главе с Кожемяко. Первая причина довольно прозаична: девушка родилась во Владивостоке, поэтому для приморского губернатора она, можно сказать, «своя».
«Если к Кожемяко правда обратились какие-то уважаемые люди, а Кремль был не против, то допускаю, что он и правда мог попросить Лукашенко ее помиловать и поехал ее встречать, потому что она из Приморья же», — не исключил автор Telegram-канала «Барабанов».
В свою очередь либеральный журналист Алексей Нарышкин напомнил, что в сентябре в Приморском крае пройдут выборы губернатора, поэтому визит Кожемяко в Гомельскую область явно состоялся не только по доброте душевной. Мнения о том, что глава региона решил использовать помилование Сапеги в рамках своей избирательной кампании, придерживается и политолог Вячеслав Беляков.
«Наверное, эти два события никак не связаны. Однако опять найдутся злые языки, которые их все-таки свяжут — неспроста, мол, такая забота. И сидеть бы ей дальше, если бы не оказия. Но вот теперь она, возможно, поможет Кожемяко успешно переизбраться. Эффектный ход», — заметил в свою очередь политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе.
Однако Симоньян посчитала неуместным то, что Сапегу принимала целая губернаторская делегация «под кучу камер и микрофонов». Она поинтересовалась, всем ли героям СВО, пожарным, многодетным матерям и заслуженным учителям приморские власти пожали руки, как сделали это по отношению к бывшей заключенной.
«Что мы хотим таким образом сказать? Попытайся устроить революцию в Союзном государстве — и будет тебе почет, слава, телеэфиры и рукопожатие губернатора? Целеполагание в чем? Кто-нибудь видел, чтобы у нас так встречали медсестричку из украинского плена, например? Я не видела. Не понимаю. Хоть убей — не понимаю», — возмутилась главред RT в Telegram.
Авторы Telegram-канала BRIEF полагают, что столь резкая реакция Симоньян совсем не случайна и стала своеобразным «сигналом от Кремля» губернатору Кожемяко, чья «неумеренная энергия быть везде первым» и «личный пиар за бюджет» начала причинять Москве некоторые неудобства. Впрочем, Стариков высказал мнение, что глава региона решил лично встретить Сапегу ради ее же безопасности.
«Убьют ее змагары [так называют оппозиционно настроенных к власти граждан Белоруссии — прим. ред.] на выходе из колонии и сделают сакральную жертву. Мол, режим выпустил и расправился. Не забывайте, с кем дело имеем. Поэтому Сапегу с доставкой на дом», — резюмировал он.
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