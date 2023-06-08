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Встреча без галстуков. Кожемяко послали сигнал из Кремля за напутствие помилованной Сапеге

Политика
Встреча без галстуков. Кожемяко послали сигнал из Кремля за напутствие помилованной Сапеге

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу, которую весной прошлого года приговорили к шести годам тюремного заключения, признав виновной сразу по двум статьям — о разжигании вражды и розни, а также незаконном сборе данных о частной жизни.

Днем 7 июня теперь уже экс-заключенную освободили из колонии в Гомеле и передали делегации Приморского края, которую возглавил лично губернатор региона Олег Кожемяко. Управленец оказал Сапеге теплый, почти что отеческий прием, и дал ей философское напутствие: он отметил, что у девушки впереди целая жизнь, и посоветовал провести ее рядом с семьей, не совершая больше прежних ошибок.

Однако некоторые российские журналисты и политологи посчитали неуместным столь заботливое отношение к бывшей осужденной: так, в частности, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила недоумение, почему Сапега, которая фактически пыталась устроить революцию в Белоруссии, была удостоена «такой чести».

Другие же эксперты считают, что ответ на этот вопрос находится на поверхности — в сентябре в Приморье должны состояться губернаторские выборы, поэтому не исключено, что «эффектный ход» поможет Кожемяко успешно переизбираться на новый срок.

Встреча без галстуков. Кожемяко послали сигнал из Кремля за напутствие помилованной Сапеге

«Сделка с совестью»

«Ну, что скажете?» — именно так приморский губернатор поприветствовал помилованную Софью Сапегу, которая вышла к нему прямиком из здания тюрьмы. На лице девушки читалось неприкрытое волнение и даже смущение, что, вероятно, объяснялось немалым количеством камер, стремившихся запечатлеть доверительное рукопожатие девушки с главой региона.

Кожемяко акцентировал, что президент Белоруссии помиловал уроженку Приморья после его личной просьбы, которую он передал от родителей осужденной и министра физической культуры и спорта краевого правительства Жана Кузнецова. Вероятно, управленец хотел, чтобы о его далеко не последней роли в освобождении девушки узнала не столько сама Сапега, сколько обступившие их труженики пера.

— Президент республики Беларусь вчера подписал указ о твоем помиловании, поэтому сегодня ты — уже свободный человек. Надеюсь, что ты сделала выводы из своей, как говорится, молодости и впредь уже таких ошибок совершать не будешь. Да? — коротко поинтересовался чиновник.

— Да, конечно, спасибо вам большое.

— Это не мне, это уже президенту республики [надо — прим. ред.] сказать.

— Да, спасибо большое Александру Григорьевичу хотя бы за возможность снова видеть свою семью. И вернуться домой.

— Вернуться домой… — эхом повторил Кожемяко и пустился в напутственные размышления. — Сейчас главное быть рядом с семьей, отцом, он тебя тоже ждет. Впереди целая жизнь, осознанная, нормальная, в кругу семьи. Нужно думать о будущем, своей семье, работе.

Встреча без галстуков. Кожемяко послали сигнал из Кремля за напутствие помилованной Сапеге

Позднее Кожемяко написал в Telegram-канале, что Сапега получила «уникальный шанс начать жить заново». По его словам, решение о снисхождении к 25-летней девушке Лукашенко принял сразу после их встречи. Губернатор выразил уверенность в том, что экс-заключенная, которая уже вылетела вместе с приморской делегацией в Москву, сделает выводы «из этой истории».

И поразмышлять ей действительно есть над чем. «История», по которой, как считают некоторые политологи, можно уже снимать целый сериал, произошла два года назад. 23 мая 2021-го в Белоруссии принудительно посадили гражданский самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс.

На его борту находился белорусский оппозиционный активист, бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его «боевая» подруга — россиянка Софья Сапега. В 2020 году возглавляемый Протасевичем ресурс широко освещал протесты в Белоруссии, начавшиеся после президентских выборов в республике.

Пару сняли с рейса и взяли под стражу прямо в минском аэропорту. На родине Протасевича приговорили к восьми годам колонии, а Сапегу — к шести, но экс-главред NEXTA получил помилование от Лукашенко раньше — 16 мая 2023 года, поскольку после задержания начал активно сотрудничать со следствием.

Встреча без галстуков. Кожемяко послали сигнал из Кремля за напутствие помилованной Сапеге

В своих показаниях он, к примеру, обвинил сотрудников штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в минировании самолета, а своих коллег по цеху без стеснения называл «заговорщиками» и утверждал, что они поставили перед собой цель силового захвата власти.

По мнению политолога Георгия Бовта, для Протасевича это была не просто сделка с правосудием, но и сделка «с собственной совестью», которая, судя по всему, далась ему легче всего.

«Он не только раскаялся и покаялся, но и сдал свою бывшую возлюбленную по полной программе. Потому что только на основе его показаний на Сапегу как чуть ли на главную ведущую зловредного телеграм-канала, ее и посадили. Причем оный подонок, бывший либерал и борец с режимом успел как-то еще и жениться на какой-то другой женщине. После чего несчастная Сапега осталась досиживать в Белоруссии одна», — пишет эксперт.

На этом фоне многие журналисты и общественники неоднократно обращались в МИД и другие уполномоченные органы РФ с просьбой вызволить российскую гражданку. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ заверяла, что дипломаты «отслеживают ситуацию». И уже в апреле 2023-го Минск запустил процедуру передачи девушки в Россию и одобрил ее экстрадицию.

Встреча без галстуков. Кожемяко послали сигнал из Кремля за напутствие помилованной Сапеге

Теперь Сапега, которая провела за решеткой целых два года, прекрасно понимает, что ей действительно очень повезло — в беседе с журналистами девушка призналась, что внезапное помилование стало подарком не только для нее одной, но и для всей ее семьи.

«Это акт милосердия. И хорошо. Но это и политический акт. <…> Сигнал понятный — раскаявшихся врагов милуем. Не раскаявшиеся будут сидеть долго и неинтересно», — раскрыл смыслы произошедшего политолог Николай Стариков.

Личный пиар или забота

И все же российских экспертов в большей степени волнует вопрос о том, почему встретить Сапегу из гомельской колонии поручили делегации во главе с Кожемяко. Первая причина довольно прозаична: девушка родилась во Владивостоке, поэтому для приморского губернатора она, можно сказать, «своя».

«Если к Кожемяко правда обратились какие-то уважаемые люди, а Кремль был не против, то допускаю, что он и правда мог попросить Лукашенко ее помиловать и поехал ее встречать, потому что она из Приморья же», — не исключил автор Telegram-канала «Барабанов».

В свою очередь либеральный журналист Алексей Нарышкин напомнил, что в сентябре в Приморском крае пройдут выборы губернатора, поэтому визит Кожемяко в Гомельскую область явно состоялся не только по доброте душевной. Мнения о том, что глава региона решил использовать помилование Сапеги в рамках своей избирательной кампании, придерживается и политолог Вячеслав Беляков.

«Наверное, эти два события никак не связаны. Однако опять найдутся злые языки, которые их все-таки свяжут — неспроста, мол, такая забота. И сидеть бы ей дальше, если бы не оказия. Но вот теперь она, возможно, поможет Кожемяко успешно переизбраться. Эффектный ход», — заметил в свою очередь политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе.
Встреча без галстуков. Кожемяко послали сигнал из Кремля за напутствие помилованной Сапеге

Однако Симоньян посчитала неуместным то, что Сапегу принимала целая губернаторская делегация «под кучу камер и микрофонов». Она поинтересовалась, всем ли героям СВО, пожарным, многодетным матерям и заслуженным учителям приморские власти пожали руки, как сделали это по отношению к бывшей заключенной.

«Что мы хотим таким образом сказать? Попытайся устроить революцию в Союзном государстве — и будет тебе почет, слава, телеэфиры и рукопожатие губернатора? Целеполагание в чем? Кто-нибудь видел, чтобы у нас так встречали медсестричку из украинского плена, например? Я не видела. Не понимаю. Хоть убей — не понимаю», — возмутилась главред RT в Telegram.

Авторы Telegram-канала BRIEF полагают, что столь резкая реакция Симоньян совсем не случайна и стала своеобразным «сигналом от Кремля» губернатору Кожемяко, чья «неумеренная энергия быть везде первым» и «личный пиар за бюджет» начала причинять Москве некоторые неудобства. Впрочем, Стариков высказал мнение, что глава региона решил лично встретить Сапегу ради ее же безопасности.

«Убьют ее змагары [так называют оппозиционно настроенных к власти граждан Белоруссии — прим. ред.] на выходе из колонии и сделают сакральную жертву. Мол, режим выпустил и расправился. Не забывайте, с кем дело имеем. Поэтому Сапегу с доставкой на дом», — резюмировал он.

Ранее «ПС» писала о том, как депутаты КПРФ провели акцию протеста у здания правительства Приморья, потребовав допустить представителей партии в составы УИК. Подробнее читайте в нашей статье.

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