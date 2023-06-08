В Госдуме допустили блокировку WhatsApp из-за «конфиденциального» нововведения

Изменения в функционале мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta✱, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена) фактически превращают площадку в средство распространения информации. Поэтому решение по поводу блокировки сервиса, вероятно, будет пересмотрено, заявил «Политике Сегодня» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Я считаю, перспективы WhatsApp в России весьма туманны. В следующем году, возможно, произойдет его блокировка», — констатировал депутат, не исключив введение частичных ограничений на работу мессенджера.
В четверг, 8 июня, в официальном блоге мессенджера анонсировали появление каналов, владельцы которых будут публиковать в них различный контент — сообщения, фотографии, видеоролики, стикеры и опросы. Автором может оказаться абсолютно любой человек. Нововведение начнет работать для всех пользователей в ближайшие месяцы. В перспективе функционал дополнит возможность монетизации.
Примечательно, что около года назад WhatsApp удалось избежать блокировки в России, поскольку приложение считалось средством коммуникации, а не «источником размещения». Теперь же мессенджер может стать инструментом для распространения сомнительной информации, поскольку новый функционал предполагает строгую анонимность — подписчики канала не будут знать, кто является автором контента.
«Учитывая, что владелец мессенджера — признанная в РФ экстремистской и не скрывающая своих отношений с американскими силовиками компания Meta, легко можно представить, какие каналы и с каким контентом скоро станут доступны для российской аудитории», — подчеркнул депутат Антон Горелкин в Telegram.
Подобное применение каналов сервиса, принадлежащего экстремисткой организации, вполне вероятно, согласился Свинцов. Если нововведение WhatsApp начнет набирать популярность, то ограничения со стороны России могут быть введены в ближайшее время, не исключил депутат.
В этой связи народный избранник допустил, что правительство России уже рассматривает ряд мер для развития отечественных аналогов мессенджера и интернет-сервисов в целом.
«Я думаю, что до конца [2023 — прим. ред.] года будут дополнительно введены определенные стимулирующие законы, различные практики. Это могут быть льготные кредиты, какие-либо госзаказы», — рассуждает собеседник издания.
Вводимые ограничения на работу зарубежных сервисов в России планомерны и являются «абсолютно продуманной стратегией» по импортозамещению, заключил Свинцов.
Ранее на фоне скандала со «сливом» спецслужбам США персональных данных россиян, использующих технику Apple, разгорелась дискуссия по поводу возможности продажи этих телефонов в РФ. «Политика Сегодня» рассказала, пользуются ли «яблочными» гаджетами в Кремле, а также грозит ли американской компании блокировка в России.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму