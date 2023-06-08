В Госдуме допустили блокировку WhatsApp из-за «конфиденциального» нововведения

Примечательно, что около года назад WhatsApp удалось избежать блокировки в России, поскольку приложение считалось средством коммуникации, а не «источником размещения». Теперь же мессенджер может стать инструментом для распространения сомнительной информации, поскольку новый функционал предполагает строгую анонимность — подписчики канала не будут знать, кто является автором контента.