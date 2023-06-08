«Я не в курсе»: Пригожин высказался о митинге в поддержку филиала «Второго фронта борьбы с казнокрадством и коррупцией» в Оренбурге

Администрация Оренбурга запретила проводить в городе митинг в поддержку открытия филиала организации «Второй фронт по борьбе с казнокрадством и коррупцией». Ситуацию прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Создатель «оркестра» отметил, что не знал об этой планируемой инициативе. Он добавил, что «ЧВК "Вагнер". Второй фронт» не имеет никакого отношения к вышеуказанной организации.
«О том, что такой митинг планируется, я не в курсе. Почему мы не выдвигаем никаких инициатив? Потому что я четко понимаю, что власть не даст проводить, естественно, никаких митингов. И в этом смысла я большого не вижу», — объяснил предприниматель.
По его словам, при этом вести борьбу против коррупции, казнокрадства и бюрократии необходимо. Бизнесмен добавил, что умалчивание проблем приводит к серьезным последствиям, как это было в Оренбургской области, где разворовывались комбинаты.
Ранее Пригожин заявил, что околовоенных бюрократов необходимо заставить меняться, поскольку именно они препятствуют победам России в зоне СВО.