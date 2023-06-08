«Измена социализму». Ким Чен Ын запретил суицид

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын назвал самоубийство «изменой социализму» и поручил местным властям принимать превентивные меры по борьбе с ним. Об этом сообщило британское издание Mirror.
Согласно данным журналистов, сейчас в КНДР наблюдается рост числа случаев суицида. Более того, в 2023 году данный параметр увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом.
«В Северной Корее много внутренних беспорядков из-за трудной жизни граждан», — заявили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи.
Утверждается, что только в городе Чхонджин в провинции Хамген-Пукто было зафиксировано 35 случаев самовольного ухода из жизни. При этом в большинстве случаев самоубийство совершали целыми семьями.
«Большинство самоубийств были вызваны крайней нищетой и голодом, поэтому сейчас никто не может придумать контрмеру», — прокомментировал анонимный собеседник Mirror.
Ранее стало известно, что во Владивостоке пропали супруга и сын председателя генконсульства КНРД. Правоохранительные органы установили, что 4 июня они сели в такси у здания дипломатического представительства и больше их никто не видел. Мобильные телефоны пропавших недоступны.