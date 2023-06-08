«Измена социализму». Ким Чен Ын запретил суицид

Ранее стало известно, что во Владивостоке пропали супруга и сын председателя генконсульства КНРД. Правоохранительные органы установили, что 4 июня они сели в такси у здания дипломатического представительства и больше их никто не видел. Мобильные телефоны пропавших недоступны.