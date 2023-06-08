В Кремле отреагировали на слухи о планах Путина объявить об участии в президентских выборах

Российский президент Владимир Путин своевременно объявит о своем решении по участию в выборах главы государства в 2024 году, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, у избирательного процесса есть определенный график, как и у начала предвыборной кампании.
«Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед», — сказал Песков, комментируя информацию «Коммерсанта» о намерении Путина объявить об участии в выборах после ноября.
Ранее сообщалось, что ЦИК предложила провести электронное голосование в 2023 году в 24 субъектах России.