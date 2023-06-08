Военкор Сладков рассказал о главной проблеме украинского контрнаступления

Украинские националисты долго готовились к масштабным атакам российских позиций, однако контрнаступление ВСУ сразу же столкнулось с одной серьезнейшей проблемой, заявил военкор Александр Сладков.
Он назвал главной неожиданностью для командования украинской армии высокий морально-волевой дух бойцов ВС РФ, что стало сюрпризом для наступающих подразделений ВСУ.
«Им же сказали: чуть надавите, и русские побегут. А русские не побежали, и не отошли. Линия фронта, как стояла, так и стоит», — отметил журналист в своем Telegram-канале.
Личному составу ВСУ пришлось осознать, что за минными полями и простреливаемыми пространствами держат оборону мотивированные и профессионально подготовленные российские военнослужащие, подчеркнул Сладков.