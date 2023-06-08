С Новым Годом!

Опубликованы спутниковые снимки ушедших под воду сел и городов Херсонской области

Общество
Опубликованы спутниковые снимки ушедших под воду сел и городов Херсонской области

Спутниковые снимки последствий затопления населенных пунктов в Херсонской области опубликовала компания Maxar.

На фотографиях запечатлены села Корсунка и Крынки, а также город Алешки. На снимках видно, что большая часть домов после прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции ушла под воду. Отображенное на фото пространство суши практически пропало — его сменил темный оттенок воды.

Напомним, ЧП на Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Прорыв плотины, расположенной на Днепре выше Херсона по течению, спровоцировал массовое затопление населенных пунктов в регионе.

#каховская гэс #спутниковые снимки #потоп #Херсонская область