Москва могла неофициально договориться со странами Запада о некоторых границах в украинском конфликте, однако НАТО нарушила эти тайные соглашения, заявил режиссер Тигран Кеосаян.
По словам эксперта, Североатлантический альянс продолжает предоставлять Киеву технику и боеприпасы для продолжения борьбы с Россией. В то же время Кремль и Запад до определенного момента действовали в пределах неких границ. Но подрыв Каховской ГЭС стал свидетельством того, что какая-то грань не сработала, поэтому Москве придется отвечать.
«Мне кажется, в любых конфликтах есть подспудные договоренности между участниками конфликта — в данном случае между Россией и Америкой, или Англией, о том, какие грани не переходятся», — подчеркнул Кеосаян в эфире «России-1».
Ранее сообщалось, что американский ведущий Такер Карлсон указал на причастность украинских силовиков к подрыву Каховской ГЭС.