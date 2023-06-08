Режиссер Кеосаян рассказал о тайной договоренности России и Запада по Украине

По словам эксперта, Североатлантический альянс продолжает предоставлять Киеву технику и боеприпасы для продолжения борьбы с Россией. В то же время Кремль и Запад до определенного момента действовали в пределах неких границ. Но подрыв Каховской ГЭС стал свидетельством того, что какая-то грань не сработала, поэтому Москве придется отвечать.