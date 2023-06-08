Кулеба назвал экс-ведущего Fox News Карлсона «негодяем» после его слов о Каховской ГЭС

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон является «негодяем», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, критикуя журналиста за его слова о причастности Киева к подрыву Каховской ГЭС.
Американский ведущий до этого сказал, что уничтожение гидроэлектростанции в большей степени нанесло вред России. Плюс ко всему, по словам Карлсона, украинцы и до этого вынашивали планы по подрыву этой ГЭС.
«Карлсон — это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу», — возмутился Кулеба, выступая на телевидении.
Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко возложил на Киев ответственность за подрыв Каховской ГЭС.