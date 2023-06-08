Пригожин объяснил разницу между ЧВК «Вагнер» и западными ЧВК

ЧВК «Вагнер» представляет собой полноценную армию, которая обеспечена самолетами, ПВО и другим необходимым вооружением. Об этом сообщил ее основатель Евгений Пригожин, объясняя разницу между «оркестром» и аналогичными организациями, существующими в странах коллективного Запада.
Создатель ЧВК «Вагнер» дал понять, что западные ЧВК на самом деле являются частными военными компаниями. «Оркестр» в свою очередь был условно назван таким образом. По его словам, данная аббревиатура попросту «приклеилась».
«ЧВК "Вагнер" — это полноценная армия с самолетами, вертолетами, ПВО и так далее. Если где-то нужно остановить конфликт или где-то нужно прекратить чью-то агрессию, ЧВК "Вагнер" легко с этим справится на территориях, сопоставимых с территорией Конго, Судана и других крупных африканских стран», — подчеркнул Пригожин, слова которого привела пресс-служба компании «Конкорд».
Помимо этого, создатель «оркестра» отметил, что события, происходящие в настоящее время на поле боя, свидетельствуют о старте контрнаступления Украины. Он выразил надежду, что ВС России успешно будут противостоять оппоненту.
Также Евгений Пригожин обратил внимание на значительную роль ЧВК «Вагнер» в Африке. По его словам, «музыканты» демонстрируют местным народам, что те в силах противостоять агрессии извне, выпадам террористов и бандформирований.