Пригожин объяснил разницу между ЧВК «Вагнер» и западными ЧВК

ЧВК «Вагнер» представляет собой полноценную армию, которая обеспечена самолетами, ПВО и другим необходимым вооружением. Об этом сообщил ее основатель Евгений Пригожин, объясняя разницу между «оркестром» и аналогичными организациями, существующими в странах коллективного Запада.