«Чревато катастрофой». Кнутов описал итог ввода войск НАТО на Украину после слов Расмуссена

Польша и страны Балтии могут заявить о создании коалиции, не имеющий отношения к НАТО, допустил в свою очередь Кнутов. Однако при таком развитии событий последует соответствующая реакция Москвы. По словам историка, в этих государствах должны осознавать подобные риски. Помимо этого, не исключено, что в зону боевых действий могут отправиться и военные силы Альянса.