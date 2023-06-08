«Чревато катастрофой». Кнутов описал итог ввода войск НАТО на Украину после слов Расмуссена

Все предполагаемые сценарии ввода на Украину зарубежных войск, в частности, непосредственно войск НАТО, грозят началом третьей мировой войны. Таким образом в беседе с «Политикой Сегодня» военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал заявление бывшего генсека Альянса Андерса Фог Расмуссена про вероятную отправку военных сил блока на украинскую территорию.
Как ранее отметил экс-глава НАТО, если на предстоящем саммите в Вильнюсе руководство блока не вынесет решения по членству Украины или ее гарантиям безопасности, то «некоторые страны могут принять меры индивидуально». К примеру, Польша намерена рассмотреть вопрос создания «коалиции желающих» отправиться в зону боевых действий, добавил он.
«Известно, что Польша очень вовлечена в предоставление конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с вероятностью ввода войск на местах», — сказал бывший генсек в интервью The Guardian.
Польша и страны Балтии могут заявить о создании коалиции, не имеющий отношения к НАТО, допустил в свою очередь Кнутов. Однако при таком развитии событий последует соответствующая реакция Москвы. По словам историка, в этих государствах должны осознавать подобные риски. Помимо этого, не исключено, что в зону боевых действий могут отправиться и военные силы Альянса.
«Другое дело, что НАТО попытается прикрыть этот контингент каким-нибудь особым статусом, к примеру, международной группы или коалиции, с таким расчетом, что это добровольческие силы, призванные помогать Украине против России», — допустил директор Музея войск ПВО.
Такое решение может быть принято по одной причине: НАТО «пытается спасти киевский режим», который, по оценке историка, «терпит поражение». Поэтому уже сейчас предпринимаются экстренные меры: помимо вероятной отправки контингента НАТО, об этом свидетельствуют переговоры Украины, США и Австралии по поводу передачи ВСУ истребителей F/A-18 Hornet, заметил Кнутов.
«Но все действия, которые сейчас планирует Брюссель, являются объявлением нам [РФ] третьей мировой войны. А это означает применение учебно-тактического, а потом более мощного стратегического ядерного оружия, что чревато катастрофой», — констатировал Кнутов.
В то же время военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «Политикой Сегодня» выразил точку зрения, что Расмуссен пытается заработать «очки популизма» на теме украинского конфликта. Леонков предположил, что политик, судя по всему, не понимает катастрофичности последствий отправки войск на Украину.
«И потом его спросят граждане Европы, зачем он открывал свой рот, когда это произносил?» — резюмировал Леонков.
Ранее издание Pais со ссылкой на источники сообщило, что страны НАТО рассматривают ряд мер в рамках кампании по оказанию военной помощи Украине. Подразумевается некое политическое обязательство о предоставлении поддержки, а также формирование «сдерживающей оболочки» вокруг украинской территории.