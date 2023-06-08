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Патрушев: Украина из-за США отказалась от мирных переговоров с Россией

Политика
Патрушев: Украина из-за США отказалась от мирных переговоров с Россией

Украинская сторона была готова к заключению мира с Россией, однако под американским давлением Киев пошел на попятную, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Во время встречи с представителями ОДКБ политик отметил, что украинское руководство было готово к подписанию мирного соглашения. Официальный Киев даже направлял Москве свои мирные предложения, которые были одобрены Россией. Но в какой-то момент страна отказалась от мирного диалога.

«Это было только потому, что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров», — подчеркнул Патрушев.

Ранее сообщалось, что МИД России призвал страны побуждать Украину к мирным переговорам.

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