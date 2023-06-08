Украинская сторона была готова к заключению мира с Россией, однако под американским давлением Киев пошел на попятную, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Во время встречи с представителями ОДКБ политик отметил, что украинское руководство было готово к подписанию мирного соглашения. Официальный Киев даже направлял Москве свои мирные предложения, которые были одобрены Россией. Но в какой-то момент страна отказалась от мирного диалога.
«Это было только потому, что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров», — подчеркнул Патрушев.
Ранее сообщалось, что МИД России призвал страны побуждать Украину к мирным переговорам.