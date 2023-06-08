Патрушев: Украина из-за США отказалась от мирных переговоров с Россией

Во время встречи с представителями ОДКБ политик отметил, что украинское руководство было готово к подписанию мирного соглашения. Официальный Киев даже направлял Москве свои мирные предложения, которые были одобрены Россией. Но в какой-то момент страна отказалась от мирного диалога.