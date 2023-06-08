Врач Агапкин назвал летнюю ягоду для профилактики рака, глаукомы и болезней сердца

Речь идет о клубнике, которая богата клетчаткой, витаминами А и С, калием, антиоксидантами, флавоноидами и антоцианами. Ягода полезна для профилактики рака, глаукомы, катаракты и сердечно-сосудистых заболеваний, отметил врач в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».