Дэвис подчеркнул, что ложными надеждами Альянс подталкивает киевский режим принимать рискованные решения в зоне боевых действий. Однако союзные страны не готовы отправлять свои войска сражаться за интересы Украины, так как боятся прямого столкновения с Россией. По его словам, единственным решением в этой ситуации могут стать мирные переговоры.