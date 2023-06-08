Украина не обладает перспективами для вступления в НАТО, так как это может привести к мировой катастрофе. Таким мнением поделился подполковник запаса ВС США Дэниел Дэвис.
«Вступление Украины в НАТО, будь то сейчас или после конфликта, означает неприемлемый риск катастрофы», — отметил он в беседе с изданием Newsweek.
Дэвис подчеркнул, что ложными надеждами Альянс подталкивает киевский режим принимать рискованные решения в зоне боевых действий. Однако союзные страны не готовы отправлять свои войска сражаться за интересы Украины, так как боятся прямого столкновения с Россией. По его словам, единственным решением в этой ситуации могут стать мирные переговоры.