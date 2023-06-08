Соединенные Штаты хотят использовать проект «Великой Албании», чтобы разжечь конфликт на Балканах и столкнуть Россию с Европой. Такой вывод сделал журналист французского издания AgoraVox Уильям Кергроаш.
По его словам, на сегодняшний момент эта идея пользуется большой популярностью как среди жителей Албании, так и за ее пределами. Многие албанцы приветствуют воссоединение нескольких регионов Сербии, Черногории, Греции и Северной Македонии в единое государство, несмотря на все возможные издержки.
Более того, однажды Косово было особенно близко к тому, чтобы воплотить данную стратегию в жизнь. Бывший премьер-министр Рамуш Харадинай заключил соглашение со своим албанским коллегой Эди Рамой, предполагавшее упразднение государственной границы с 1 марта 2019 года. Помимо этого, был создан общий фонд для поддержки вступления в ЕС. В случае успеха «Великая Албания» могла бы стать первой мусульманской страной, присоединившейся к Европейскому Союзу, заметил автор статьи.
Журналист считает, что Албания является европейским филиалом ЦРУ, который сконцентрирован на ослаблении позиций Сербии и России в регионе. Кергроаш напомнил, что США оправдали вторжение войск НАТО в бывшую Югославию, обвинив Белград в проведении этнических чисток.
«"Великая Албания" не порицается Вашингтоном, потому что это дополнительная спичка, необходимая, чтобы разжечь балканский костер, дестабилизировать весь регион и помешать сближению православных стран и России», — написал он.
Аналитик также привел в пример слова бывшего советника президента США по национальной безопасности, политолога Збигнева Бжезинского, утверждавшего, что Русская православная церковь является «главным врагом» Соединенных Штатов. По его мнению, американские власти должны сделать все необходимое, чтобы избежать сближения между католическим миром Западной Европы и православными государствами. Чтобы достичь этой цели, считается целесообразным удовлетворение желаний новообращенных мусульман из бывшей Османской империи, уточнил обозреватель AgoraVox.
«Неважно, что во время Балканской войны 1913 года сербы составляли большинство населения Косово, не имеют значения и массовые убийства косовских христиан в 2004 году, погромы и сожженные церкви», — говорится в тексте.
Кергроаш отметил, что скатывание Балкан «в пучину гражданской войны» является допустимой ценой для Соединенных Штатов в геополитическом противостоянии с РФ. Также это значительно уменьшает вероятность сближения России и Европы.
«Проект "Великая Албания" и конфликт на Украине — это так называемые "подарки" наших добрых американских друзей. Им мало поджечь Балканы, разрушить православный мир. Речь идет об уничтожении Европы — экономического конкурента, а также потенциального союзника России. Война на Балканах — один из способов добиться этой цели», — резюмировал журналист.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Европейский Союз и НАТО пытаются навязать Сербии «независимость» Косово.