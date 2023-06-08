Вопрос уничтожения Европы: испугавшийся влияния РФ Вашингтон сделал ЕС опасный «подарок»

Более того, однажды Косово было особенно близко к тому, чтобы воплотить данную стратегию в жизнь. Бывший премьер-министр Рамуш Харадинай заключил соглашение со своим албанским коллегой Эди Рамой, предполагавшее упразднение государственной границы с 1 марта 2019 года. Помимо этого, был создан общий фонд для поддержки вступления в ЕС. В случае успеха «Великая Албания» могла бы стать первой мусульманской страной, присоединившейся к Европейскому Союзу, заметил автор статьи.