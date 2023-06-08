Выразивший готовность «мыть туалеты» экс-глава ФТС назвал IT-специалистов «безбожниками»

Напомним, в июле 2016 года в доме Бельянинова сотрудники ФСБ провели обыск и нашли около 10 млн рублей, 300 тыс. евро и 400 тыс. долларов. Владелец дома объяснил, что все это является его «накоплениями». В тот же день Андрей Бельянинов написал заявление об увольнении из таможенной службы.