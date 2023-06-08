Выразивший готовность «мыть туалеты» экс-глава ФТС назвал IT-специалистов «безбожниками»

Бывший глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, который в 2017 году заявлял о готовности «мыть туалеты» по приказу президента Владимира Путина, высказался в адрес российских IT-специалистов. По его мнению, работники данной отрасли являются «социально недоразвитыми».
«У вас очень короткий продуктивный период. Также как и у спортсменов-профессионалов. Очень много талантливых людей, вы достигаете значительных успехов, в значительной степени материальных успехов, но, насколько я знаю, будучи профессиональным финансистом, деньги имеют свойство заканчиваться. А что дальше? Ведь не все в "биллы гейтсы" выбиваются», — подчеркнул Бельянинов.
Бывший руководитель ФТС добавил, что IT-специалисты, которые находятся за границей, являются социально изолированными, и кроме собственной жилплощади и компьютера им «ничего не нужно».
Также Андрей Бельянинов сделал нехитрое умозаключение, опираясь на одну беседу в Киргизии:
«Я не так давно был в Киргизии и спросил у митрополита Киргизского: "Вот приехало несколько десятков тысяч людей, айтишников. А количество прихожан увеличилось?" Он говорит: "Нет". Вы — безбожники, ребята».
Напомним, в июле 2016 года в доме Бельянинова сотрудники ФСБ провели обыск и нашли около 10 млн рублей, 300 тыс. евро и 400 тыс. долларов. Владелец дома объяснил, что все это является его «накоплениями». В тот же день Андрей Бельянинов написал заявление об увольнении из таможенной службы.
Позже силовики признали законность происхождения всех найденных денежных средств. При этом Владимир Путин осудил действия ФСБ России и добавил, что следственные органы любят «поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев».