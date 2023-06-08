Лукашенко узнал, какие цели Запад преследует на Украине

Запад хочет «вытереть ноги» об Россию. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства узнал, какие цели Запад преследует на Украине. Главный интерес Европы и США заключается в том, чтобы навредить России.
«Запад зацепился железобетонно за Украину, чтобы подмять Россию и вытереть ноги», — говорится в речи Лукашенко.
Ранее белорусский президент прокомментировал события на Каховской ГЭС. По словам лидера республики, ответственность за подрыв станции лежит на украинской стороне.