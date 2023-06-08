Глава МАГАТЭ Гросси анонсировал ротацию инспекторов на Запорожской АЭС

Сотрудники МАГАТЭ должны получить возможность безопасного прохода к Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ анонсировал ротацию инспекторов на Запорожской АЭС. Для этого представителям организации необходимо переговорить с министерствами обороны России и Украины.
«Точную дату я не могу назвать, так как это также будет зависеть от соглашения, которое мы должны получить от министерства обороны Украины и министерства обороны России, что связано, как вы понимаете, с уникальной локацией – ЗАЭС находится на передовой», – процитировали Гросси в РИА Новости.
Последнюю ротацию агентство должно было провести 25 мая. Однако процедура затянулась. Миссия МАГАТЭ работает на станции с сентября 2022 года.