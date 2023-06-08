Глава МИД Индии Джайшанкар: республика не звала Зеленского поучаствовать в саммите G20

Индия не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение поучаствовать в саммите «Группы двадцати». На это указал глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар.
По словам индийского министра иностранных дел, «это не тот вопрос, который пересматривался». Дипломат коснулся данной темы во время выступления на брифинге для местных СМИ.
«По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства — члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20», — объяснил Джайшанкар.
Напомним, что саммит «Большой двадцатки» будет организован в столице Индии Нью-Дели. Планируется, что встреча стран-участниц объединения пройдет в сентябре текущего года.