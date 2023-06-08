РЭО предложил запретить россиянам выбрасывать одежду в общий мусор

Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды РФ и бизнесом инициативу о запрете выбрасывать одежду в обычные мусорные баки.
Предметы гардероба предлагается сдавать в розницу. Для этого в магазинах одежды могут установить специальные контейнеры и фандоматы, отмечает газета «Известия». Такой подход практикуется за рубежом. Покупателям предлагается скидка, если они сдадут старые вещи.
«Во всем мире так называемая индустрия fast fashion наносит окружающей среде серьезный урон», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Поэтапный отказ от накопления отходов из текстиля является одной из 34 мер, вошедших в дорожную карту РЭО, отмечает телеканал «360». По данным исследователей, в РФ образуется около 2 млн тонн отходов такого типа.