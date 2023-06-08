РЭО предложил запретить россиянам выбрасывать одежду в общий мусор

Предметы гардероба предлагается сдавать в розницу. Для этого в магазинах одежды могут установить специальные контейнеры и фандоматы, отмечает газета «Известия». Такой подход практикуется за рубежом. Покупателям предлагается скидка, если они сдадут старые вещи.