ЦБ стал реже контролировать внешнеторговые операции российского бизнеса

Центробанк (ЦБ) стал реже проводить оценку нетипичных внешнеторговых операций российского бизнеса с целью выявить попытки обналичивания или вывода средств за границу, сообщил РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
По его словам, регулятор понимает, что активизация таких платежей обусловлена введенными в отношении санкциями. Предпринимателям приходится прибегать к нетипичным операциям, чтобы обойти ограничения, которые искусственно навязываются извне, пояснил глава департамента ЦБ.
Сложность внешнеторговых платежных схем завязана на выстраивании новых логистических цепочек, необходимых для обеспечения импорта необходимых товаров. В этой части «фильтры» регулятора немного ослабили, отметил он. Хотя раньше подобные изменения в маршрутах расценивались как подозрительные операции.