ЦБ стал реже контролировать внешнеторговые операции российского бизнеса

Сложность внешнеторговых платежных схем завязана на выстраивании новых логистических цепочек, необходимых для обеспечения импорта необходимых товаров. В этой части «фильтры» регулятора немного ослабили, отметил он. Хотя раньше подобные изменения в маршрутах расценивались как подозрительные операции.