Пушилин заявил о необходимости освобождения всей территории Украины

В процессе проведения спецоперации ВС РФ части ВСУ следует отодвинуть не менее чем на 500 километров от границ России, однако в перспективе необходимо освобождение от националистов всей территории Украины. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.