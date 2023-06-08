Пушилин заявил о необходимости освобождения всей территории Украины

В процессе проведения спецоперации ВС РФ части ВСУ следует отодвинуть не менее чем на 500 километров от границ России, однако в перспективе необходимо освобождение от националистов всей территории Украины. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
Он отметил, что естественным рубежом для ограничения посягательств киевского режима мог бы стать Днепр, но в случае паузы в боевых действиях противник проведет перегруппировку своих войск, их переоснащение, и усилит пропагандистскую обработку собственного населения.
Освобождения новых регионов РФ в их административных границах для успеха СВО недостаточно, резюмировал Пушилин.