На Украине решили блокировать банковские счета граждан за связи с Россией

Граждане Украины могут потерять возможность проводить банковские операции, если их заподозрят в экономических связях с Россией. В таком случае они будут должны ответить на уточняющие вопросы банка, иначе организация сможет закрыть счета, передает «Российская газета».
Отказ отвечать или уход от ответа может повлечь за собой такие же санкции, как за нарушение базовых правил финансового мониторинга. Закрытие счета будет происходить в одностороннем порядке.
Критерием наличия связи с Россией будет считаться поступление средств от гражданина РФ или юридического лица, зарегистрированного в РФ. При этом будут учитываться счета, зарегистрированные в третьих странах.