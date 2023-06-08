Работодатели переплачивают невыспавшимся сотрудникам 3,5 трлн рублей в год

Между тем о недостатке сна заявили 48% участников исследования. По словам 30% респондентов, у кого наблюдается недосып, в такие дни эффективность их труда снижается на 51-75%. Основными причинами, мешающими россиянам выспаться, стали вечерний досуг (43%), в частности чтение и игры, проблемы со здоровьем (31%) и сверхурочная работа или учеба (30%). В среднем нехватку сна работники чувствуют четыре дня в неделю.